Xbox Game Pass tutti i nuovi giochi di fine febbraio e marzo: da Wo Long a Soul Hackers 2

Microsoft aveva promesso un secondo annuncio a febbraio ed è stata di parola: gli ultimi giorni del mese più corto dell'anno e i primi di marzo vedranno l'arrivo di quattro videogiochi in Game Pass, il più atteso dei quali è senza ombra di dubbio la novità Wo Long Fallen Dynasty. Curiosi di scoprire cosa vi aspetta? Continuate a leggerci!

Merge & Blade (Cloud, Console e PC) 28 febbraio

Merge & Blade è un videogioco fantasy che fonde avvincenti rompicapi e intensi combattimenti in stile auto-battler. Già disponibile in Accesso Anticipato su Steam dal 2021, adesso si appresta ad uscire nella sua versione completa anche nell'ecosistema di casa Xbox, console incluse. Utilizzando delle meccaniche di fusione, siete chiamati a mettere insieme una squadra e affrontare delle battaglie su larga scala contro dei mostri. I membri del party cadono dall'alto come se fosse Tetris o Puyo Puyo e il vostro compito è quello di fondere tre o più unità uguali per creare delle classi superiori. Dopo uno scontro, potrete reclutare nuove unità e procedere verso la riconquista dei castelli occupati dai mostri.

Soul Hackers 2 (Cloud, Console e PC) 28 febbraio

Spin-off del franchise Shin Megami Tensei, Soul Hackers 2 è un JRPG sci-fi che narra la storia di Ringo, un'agente di Aion che deve scongiurare un'apocalisse muovendosi in un Giappone dalle tinte cyberpunk. All'ombra delle luci al neon la Cerchia Fantasma intende allungare le mani su cinque doni divini che, una volta riuniti, spalancherebbero le porte ad un terrificante cataclisma. Il sistema di combattimento a turni, basato sul rodato "Press Turn System", è mutuato dai più recenti episodi di Persona e Shin Megami Tensei, ma è in grado di appagare anche i veterani delle due saghe grazie alla presenza di meccaniche peculiari, come la Sabbath, che permette ad un demone di materializzarsi sul campo di battaglia ad ogni debolezza usata a proprio vantaggio. Ne ha parlato in maniera molto più approfondita il nostro Antonello "Kirito" Bello nella sua recensione di Soul Hackers 2.

F1 22 (Console e PC) 2 marzo via EA Play

Pochissimi giorni prima del Gran Premio d'apertura della stagione 2023, fissato per il 5 marzo in Bahrein, il catalogo di EA Play (incluso nel piano Ultimate) vedrà l'ingresso di F1 22, il videogioco ufficiale dell'edizione 2022 della massima competizione motoristica del mondo. Tutto è riprodotto nei minimi particolari, dalle location alle nuove automobili ad effetto suolo, senza dimenticare le regole rinnovate e le Gare Sprint. Il sistema di guida offre come sempre un buon bilanciamento tra arcade e simulazione, permettendo a qualsiasi appassionati di Formula 1 di godersi la rinnovata Modalità Carriera Scuderia, che permette di creare una scuderia da portare al successo, o un'intera stagione, oltre alle immancabili modalità multigiocatore. La recensione di F1 22 è ad una sgasata di distanza.

Wo Long Fallen Dynasty (Cloud, Console e PC) 3 marzo al day one

Sviluppato da Team Ninja per conto di Koei Tecmo, Wo Long: Fallen Dynasty è un action RPG ambientato in una versione dark fantasy del celeberrimo periodo storico dei Tre Regni. Nel 184 d.C. la Cina è devastata dal caos e la dinastia imperiale Han, che ha prosperato per molti anni, è prossima al collasso. Gli elementi soprannaturali combinati con l'arte della scherma cinese rappresentano il biglietto da visita di un gioco nato sotto i migliori auspici, essendo stato creato da Fumihiko Yasuda, il produttore di Nioh, e Masaaki Yamagiwa, il produttore di Bloodborne. Nell'attesa date il via al preload dei 44 GB del gioco, provate la nuova demo in uscita il 24 febbraio e gustatevi la nostra anteprima di Wo Long: Fallen Dynasty.

Atomic Heart (Console, Cloud, PC) - 21 febbraio

Ci teniamo a ricordarvi che ieri 21 febbraio è approdato nel catalogo di Game Pass (immediatamente al day-one) Atomic Heart, un GDR d'azione per Xbox One, Xbox Series X|S, PC e Cloud ambientato in una versione alternativa dell'Unione Sovietica degli anni '50. Nei panni di Sergey Nechayen, meglio noto come Agente P-3, siete chiamati a combinare un arsenale di armi all'avanguardia e i poteri generati da un guanto sperimentale (come l'elettricità, il ghiaccio e la telecinesi) per annientare orde di nemici robotici e scoprire i segreti di una pericolosa quanto affascinante società utopica. Ne saprete di più leggendo la nostra recensione di Atomic Heart.

I giochi in uscita dal catalogo

Alcuni arrivano, altri se ne vanno. Il 28 febbraio verranno rimossi dal catalogo di Game Pass ben 7 videogiochi, alcuni anche di un certo spessore. Parliamo di Alien Isolation, Crown Trick, Dragon Ball FighterZ, Far Changing Tides, Lightning Returns: Final Fantasy XIII, Madden NFL 21 e Octopath Traveler: portateli a termine finché avete tempo, oppure sfruttate lo sconto del 20% riservato agli abbonati per acquistare i giochi di vostro interesse.