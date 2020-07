Xbox Game Pass: scopriamo insieme 4 perle nascoste, domani alle 13:00 su Twitch

Continuano i nostri appuntamenti sul canale Twitch di Everyeye e tra le numerose dirette di questa settimana ce n'è anche una dedicata al sempre più ricco catalogo di Xbox Game Pass.

Dedicheremo infatti una live interamente alla libreria di giochi accessibile da tutti gli abbonati al servizio targato Microsoft per PC e console, così da aiutarvi a scoprire (o riscoprire) ben quattro perle nascoste tra i numerosi giochi disponibili. Non vi sveleremo quali saranno i titoli protagonisti della diretta in questione e, per scoprirlo, dovrete sintonizzarvi sul nostro canale Twitch alle ore 13:00 di domani, 3 luglio 2020.

A proposito della nostra programmazione Twitch, vi ricordiamo che nei prossimi giorni andranno in onda diverse dirette dedicate alla beta di Hyper Scape, lo sparatutto in prima persona battle royale di cui potrete ottenere l'accesso alla beta grazie ai Twitch Drops abilitati sul nostro canale. Prima di Hyper Scape, giocato in live anche domani a partire dalle ore 19:00, non perdetevi la nuova diretta in cui commenteremo in italiano dalle ore 17:30 tutti i nuovi annunci di Outriders, l'interessante shooter di People Can Fly in arrivo entro l'anno su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X. A chiudere il cerchio c'è poi l'appuntamento serale delle 21:00 con A tutto indie, in cui Be_Frankie giocherà a Hollow Knight.