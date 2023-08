Xbox Game Pass: scopriamo i giochi di agosto, da Sea of Stars a Texas Chain Saw Massacre

L'agosto di Xbox Game Pass non verrà certamente ricordato per l'abbondanza. Si contano solamente quattro videogiochi in arrivo da qui alle prossime settimane, due dei quali di ritorno nel servizio dopo diversi mesi di assenza. In compenso, i rimanenti due sono delle novità assolute, pronte a debuttare immediatamente al day-one. Scopriamoli tutti!

Firewatch per Cloud, Console e PC da oggi 17 agosto

Il primo rientro illustre è rappresentato da Firewatch, un gioco d'avventura fortemente basato sulla narrativa. Il protagonista della storia è Henry, un uomo che abbandona la sua vita complicata per lavorare come guardaboschi nel selvaggio Wyoming.

Per comunicare con il mondo esterno ha a disposizione una radio portatile, che utilizza principalmente per tenersi contatto con il suo supervisore, Delilah. Un giorno, tuttavia, qualcosa di strano lo spinge ad abbandonare la sua torre d'avvistamento e ad addentrarsi nella natura selvaggia... Ad attenderlo troverà uno spettacolare ambienta naturale ricolmo di segreti e misteri, che fa da sfondo ad una storia intrigante che prende forma in base alle scelte compiute durante la progressione.

The Texas Chain Saw Massacre per Cloud, Console e PC dal 18 agosto (Day One)

Pronto ad entrare in catalogo immediatamente al day one, The Texas Chain Saw Massacre è un'esperienza horror asimmetrica in terza persona basata sull'iconico ed omonimo film horror del 1974.

Il sistema di gioco è lo stesso, ormai rodato, di titoli come Dead by Dealight. Nei panni di una delle vittime dovrete ingegnarvi e muovervi furtivamente per tenervi alla larga dalla famiglia Slaughter e trovare tutto il necessario per escogitare una via di fuga. In qualità di uno dei membri della famiglia dovrete invece impedire la fuga degli ospiti inattesi, rintracciandoli e braccandoli. Texas Chain Saw Massacre è già stato accolto positivamente dalla stampa specializzata.

Sea of Stars per Cloud Console e PC dal 29 agosto

Tra gli osservati speciali del mese, Sea of Stars è un gioco di ruolo a turni vecchio stile sviluppato da Sabotage Studio, team che si è già distinto con il buon The Messenger. In arrivo immediatamente al day one, racconta dei Figli del Solstizio, due giovani chiamati ad unire i poteri del sole e della luna per dare vita alla Magia dell'Eclissi, l'unica forza in grado di sconfiggere le creature di un malvagio alchimista noto come il Fleshmancer.

Sebbene abbia il cuore ancora al passato, Sea of Stars punta a svecchiare gli elementi fondanti del genere di riferimento. Il sistema di combattimento, ad esempio, permette di premere il pulsante d'azione in sincronia con le animazioni: eseguendo il comando con il giusto tempismo si può incrementare l'efficacia degli attacchi diretti ai nemici oppure attutire i colpi in entrata. L'italiano, purtroppo, non rientra tra le lingue supportate. In attesa della sua uscita, potete già provarlo grazie alla demo scaricabile dal Microsoft Store.

GRIS per Cloud, Console e PC dal 5 settembre

Mentre proseguono i lavori su Neva, Game Pass concede nuovamente ai suoi abbonati la possibilità di giocare a GRIS, opera prima della software house spagnola Nomada Studio.

Più di un semplice puzzle-platform in due dimensioni, GRIS è gioco narrativo che riflette sul delicato processo di elaborazione del dolore mettendo in scena in un mondo fatto di simboli e allusioni oniriche. Senza pronunciare neppure una parola, lascia all'espressività della protagonista, alla bellezza dei paesaggi acquarellati e all'accompagnamento musicale il compito di veicolare il suo messaggio. Vi spieghiamo perché dovreste giocarlo a tutti i costi nella nostra recensione di GRIS.

I giochi in uscita dal catalogo

A questo giro il numero delle nuove aggiunte viene agevolmente superato da quello dei giochi in uscita. Il 31 agosto 2023 rappresenta l'ultimo giorno utile per giocare ai seguenti titoli: Black Desert (Cloud e Console), Commandos 3 - HD Remasterd (Clous, Console e PC), Immortality (Cloud, Console e PC), Nuclear Throne (Cloud, Console e PC), Surgeon Simulator 2 (Cloud, Console e PC) e

Tinykin (Cloud, Console e PC).

Se ci tenete a giocarli ma non avete voglia di fare le corse, ricordate che in qualità di abbonati potete usufruire di uno sconto del 20% sull'acquisto delle versioni complete dei giochi.