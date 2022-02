Xbox Game Pass: scoprite il vostro gioco dei sogni nel trailer di San Valentino

Anche in occasione di San Valentino, Microsoft confeziona un nuovo trailer dedicato a Xbox Game Pass e al vasto catalogo di giochi che il servizio di gaming on demand offre ai suoi abbonati.

Come sempre più spesso accade con il materiale promozionale della divisione Xbox, il filmato è condito da una forte vena ironica e aiuta i giocatori nella ricerca del proprio gioco dei sogni spulciando tra la vasta softeca inclusa nell'abbonamento. Il trailer è chiaramente una parodia di uno spot promozionale di una chat di incontri, e coerentemente ci invita a "scoprire il nostro unico vero gioco" con Xbox Game Pass.



Proprio a partire da oggi, lunedì 14 febbraio, sono disponibili nel catalogo di Xbox Game Pass due nuovi giochi (che con l'amore non hanno davvero nulla in comune). Il servizio di Microsoft, sempre più centrale nell'economia della strategia aziendale nel settore del gaming, ha ormai raggiunto e oltrepassato quota 25 milioni di abbonati. Gli ultimi investimenti fatti dal colosso di Redmond sembrano un evidente sintomo di fiducia in Phil Spencer e nelle sue iniziative, sebbene inizialmente Microsoft non si diceva convinta di Xbox Game Pass.