Xbox Game Pass: Scorn e A Plague Tale Requiem tra i giochi della prima metà di ottobre

Come prevedibile, Microsoft ha oggi annunciato l'elenco dei nuovi giochi in arrivo su Xbox Game Pass nella prima metà di ottobre. Da Scorn, passando per A Plague Tale Requiem e Chivalry 2: anche per questo mese ci sarà l'imbarazzo della scelta per gli abbonati al servizio di gaming on demand.

A rubare la scena sono Scorn, il nuovo horror ispirato alle opere di H.R. Giger, e A Plague Tale Requiem, sequel della drammatica avventura di Amicia e Hugo nella Francia del 1300, ma l'elenco prosegue con diversi altri titoli tra cui anche The Walking Dead di Telltale Games.

Chivalry 2 (Cloud, Console, e PC) - disponibile ora

Medieval Dynasty (Xbox Series X|S) – 6 ottobre

The Walking Dead: The Complete First Season (PC) – 6 ottobre

The Walking Dead: Season Two (PC) – 6 ottobre

Costume Quest (Cloud e Console) – 11 ottobre

Eville (Console e PC) – 11 ottobre

Dyson Sphere Program (PC) – 13 ottobre

Scorn (Cloud, PC, e Xbox Series X|S) – 14 ottobre

A Plague Tale: Requiem (Cloud, PC, e Xbox Series X|S) – 18 ottobre

Nella seconda metà di ottobre è già confermato Persona 5 Royal, insieme a Norco, Signalis e Gunfire Reborn. Attendiamo i prossimi aggiornamenti da parte di Microsoft per scoprire l'intera lineup del mese di ottobre.



Come precedentemente annunciato, sono invece destinati a lasciare il catalogo di Xbox Game Pass i seguenti titoli: Bloodroots, Echo Generation, Into The Pit, Ring of Pain, Sable e The Good Life. Cosa ne pensate delle new entry di Xbox Game Pass per il mese di ottobre?