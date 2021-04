Xbox Game Pass: Second Extinction tra i nuovi giochi gratis di aprile per PC e Xbox

Con l'arrivo di MLB The Show 21 su Game Pass, giunge anche l'immancabile comunicazione di Microsoft sui prossimi titoli destinati a entrare a far parte del catalogo digitale del servizio riservato all'utenza PC Windows 10, Xbox One, Xbox Series X/S e, tramite xCloud, su sistemi mobile.

Alla già citata disponibilità del kolossal di baseball targato Sony, nel corso della seconda metà del mese di aprile 2021 gli iscritti a Xbox Game Pass potranno dare la caccia ai dinosauri nelle lande digitali di Second Extinction. Sin dalla partenza della fase Game Preview, prevista per il 28 aprile, lo sparatutto sci-fi di Systemic Reaction farà il suo ingresso nel catalogo di Xbox Game Pass tanto su PC quanto su sistemi Xbox.

Di particolare interesse è poi la notizia dell'arrivo di Destroy All Humans "gratis" su Xbox Game Pass per PC e console, oltre alla possibilità di giocare su xCloud a Fable 3 e Fable Anniversary. Ma andiamo con ordine e scopriamo le date e i titoli in procinto di entrare nel catalogo del Game Pass:

20 aprile - MLB The Show 21 (Cloud e Xbox)

(Cloud e Xbox) 22 aprile - Phogs! (PC)

(PC) 28 aprile - Second Extinction (Game Preview) (Cloud, Xbox e PC)

(Game Preview) (Cloud, Xbox e PC) 29 aprile - Destroy All Humans! (Cloud, Xbox e PC)

(Cloud, Xbox e PC) 30 aprile - Fable III (Cloud)

(Cloud) 30 aprile - Fable Anniversary (Cloud)

La casa di Redmond sottolinea inoltre come, a partire dal 30 aprile, non sarà più possibile accedere con Xbox Game Pass a questa selezione di giochi: Endless Legend (PC), For the King (Cloud, Xbox e PC), Fractured Minds (Cloud e Xbox), Levelhead (Cloud, Console and PC), Moving Out (Cloud, Xbox e PC) e Thumper (PC).