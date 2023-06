Xbox Game Pass: secondo Jim Ryan di PlayStation è un servizio distruttivo

Come ormai ben saprete, nel corso del pomeriggio Jim Ryan è stato ascoltato in tribunale per via della causa tra FTC e Microsoft. Il boss di PlayStation ha trattato molti argomenti diversi, tra i quali vi è anche il servizio ad abbonamento mensile del colosso di Redmond, Xbox Game Pass.

Stando a quanto dichiarato da Ryan, molti azionisti e publisher non apprezzano il Game Pass e il suo impatto sul mercato:

"Ho parlato con tutti i publisher e, in maniera unanime, non gradiscono il Game Pass poiché distrugge il valore di un prodotto."

Insomma, Jim Ryan non la manda a dire e sostiene che l'arrivo di un gioco nel servizio abbia solo effetti negativi poiché lo priva del suo valore. A tal proposito, il numero uno di Sony PlayStation ha dichiarato che, nel caso in cui l'affare tra Microsoft ed Activision Blizzard King non dovesse andare in porto, sarebbe impossibile che un prodotto come Call of Duty possa arrivare nel catalogo del servizio ad abbonamento.

Nel corso della testimonianza, Jim Ryan ha anche parlato di Starfield, sostenendo che il suo arrivo in esclusiva sulle piattaforme concorrenti non sia anti-competitivo. Sulle nostre pagine trovate anche il pensiero di Ryan sul futuro del cloud gaming, il quale potrebbe imporsi solo tra qualche anno.