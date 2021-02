Xbox Game Pass: SEGA è molto felice del servizio, nuovi giochi in arrivo?

Il catalogo di Xbox Game Pass, l'ormai celebre servizio targato Microsoft, continua ad espandersi e sempre più team di sviluppo e publisher sono felici di pubblicare i propri prodotti al suo interno.

Anna Downing, ovvero la senior vice president of commercial publishing presso Sega Europe, ha confermato ai microfoni di Eurogamer.net di essere molto soddisfatta del servizio:

"Siamo molto contenti dei risultati e speriamo che lo sia anche Microsoft. Loro vogliono prodotti di qualità nel catalogo e abbiamo considerato questa loro filosofia come un'opportunità."

La Downing ha parlato anche del lancio di Two Point Hospital nella libreria di Xbox Game Pass, che ha dato una notevole spinta al prodotto:

"Grazie a Xbox Game Pass, il franchise ha raggiunto 3 milioni di giocatori in tutto il mondo. Essere nel catalogo del servizio è un gran vantaggio e permette di arrivare ad un pubblico più ampio. Grazie alla diffusione del gioco viene migliorato anche il suo andamento nel mercato. È un bene per noi e per i consumatori che entrano in contatto grazie al modello del Game Pass con prodotti con i quali non avrebbero mai giocato altrimenti."

Insomma, l'azienda giapponese è soddisfatta dai risultati ottenuti e non è da escludere che grazie al sempre più stretto legame con Microsoft possano arrivare a breve nuovi prodotti nel catalogo del servizio, magari sin dal day one come i first party Xbox.

Sapevate che Dirt 5 sta per arrivare su Xbox Game Pass?