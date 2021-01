Xbox Game Pass e SEGA: da Yakuza Like a Dragon a Sonic, il leak svela i giochi in arrivo?

Dopo la recente scoperta della nuova sezione di Xbox Game Pass Ultimate sui giochi di SEGA, anche nella versione in italiano di Xbox Store compare a sorpresa l'elenco dei titoli che, in base al leak, sembrerebbero essere destinati a entrare a far parte del servizio di Microsoft da qui a breve.

Navigando nel negozio digitale della casa di Redmond dalla dashboard di Xbox Series X/S, infatti, anche in Italia è possibile rintracciare la scheda "Giochi di SEGA" nella sezione finale dell'applicazione di Xbox Game Pass Ultimate.

Nella scheda in questione vengono segnalati numerosi videogiochi del publisher giapponese che non sono ancora fruibili gratuitamente su Game Pass: tra questi, è davvero impossibile non segnalare la presenza di Yakuza Like a Dragon, il GDR cross gen disponibile su PC, Xbox One e Series X/S dal mese di novembre dello scorso anno. Eccovi allora l'elenco completo dei giochi segnalati nella nuova, misteriosa sezione del Game Pass dedicata a SEGA:

Jet Set Radio

Sonic The Hedgehog

Sonic & Knuckles

Sonic The Hedgehog 3

Yakuza Like a Dragon

Sonic 4 Episode 1

Crazy Taxi

Sonic The Fighters

Sonic Adventure 2

SEGA Vintage Collection: Streets of Rage

SEGA Vintage Collection: Alex Kidd & Co.

Sonic The Hedgehog 4 Episode 2

Daytona USA

Golden Axe

Phantasy Star 2

Valkyria Chronicles 4 Demo

L'eventuale ingresso nel catalogo del servizio in abbonamento di Microsoft di Yakuza Like a Dragon andrebbe a rinsaldare ulteriormente la partnership siglata in questi mesi da SEGA e dalla casa di Redmond, un sodalizio concretizzatosi con l'aggiunta, giusto pochi giorni fa, della Yakuza Remastered Collection gratis su Game Pass.