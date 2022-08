Xbox Game Pass: ci sono già sei giochi confermati per ottobre, tra cui Scorn

Lo sappiamo, Microsoft deve ancora annunciare i giochi gratis Xbox Game Pass di settembre 2022 eppure si guarda già oltre perché al momento ci sono almeno sei giochi confermati per il mese di ottobre su Xbox Game Pass e PC Game Pass.

Sappiamo che il 18 ottobre uscirà A Plague Tale Requiem (al day one su Xbox Game Pass), pochi giorni dopo arriveranno anche Persona 5 Royal e Scorn, mentre a fine mese debutteranno Signalis e Gunfire Reborn.

Giochi Xbox Game Pass Ottobre 2022

Coral Island - 11 ottobre

A Plague Tale Requiem - 18 ottobre

Persona 5 Royal – 21 ottobre

Scorn – 21 ottobre

Signalis – 27 ottobre

Gunfire Reborn - da definire

Questa lista è in continua evoluzione e non è assolutamente definitiva, in origine a ottobre Xbox Game Pass avrebbe dovuto ospitare anche l'irriverente High on Life, poi rimandato a dicembre, ma state tranquilli perché il gioco del co-autore di Rick & Morty arriverà comunque al day one su Game Pass.

Secondo un rumor, presto Microsoft annuncerà il piano famiglia Xbox Game Pass con nuove opzioni multi-account per risparmiare sul costo totale dell'abbonamento per il proprio nucleo familiare. Nel frattempo potete abbonarvi a Xbox Game Pass Ultimate a un euro per un mese grazie all'offerta Microsoft valida anche per il mese di settembre.