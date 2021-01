Xbox Game Pass e Series X tra le principali fonti di guadagno di Microsoft nel 2020

Microsoft ha di recente pubblicato i risultati finanziari dell'ultimo anno fiscale, i quali evidenziano la costante crescita della divisione gaming e i notevoli guadagni dovuti principalmente alle vendite di Xbox Series X|S e alla diffusione di Xbox Game Pass.

Nel secondo quarto dell'anno fiscale 2021, infatti, ad aver contribuito agli enormi ricavi del colosso di Redmond (si parla di entrate pari a 43,1 miliardi di dollari) non troviamo solo le licenze di Windows, la vendita dei Surface e i numerosi servizi in cloud offerti dall'azienda, ma anche la divisione gaming. Sebbene Xbox Series X e S abbiano fatto il proprio debutto sul mercato solo nella parte finale del periodo analizzato, il loro arrivo è stato un successo e i ricavi dovuti alla vendita di hardware sono cresciuti dell'86%. Anche gli introiti dovuti alla vendita di contenuti e servizi targati Xbox ha visto un aumento del 40% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e tra quelli più popolari troviamo Xbox Game Pass e xCloud. In generale, la divisione gaming ha potuto vantare in questo periodo una crescita dei guadagni del 51%.

A proposito della vendita di servizi, vi ricordiamo che Microsoft ha di recente fatto un passo indietro e ha annullato l'aumento del prezzo dell'abbonamento a Xbox Live Gold, annunciando che presto sarà possibile giocare i free to play come Fortnite e COD Warzone senza un abbonamento su Xbox One e Xbox Series X|S.