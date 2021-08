Xbox Game Pass: il servizio celebrato con una folle canzone anni '80

"New games are coming fast and they're all on Game Pass": questa è solo una strofa dell'esilarante canzone dal sapore anni '80 pensata da Microsoft per pubblicizzare con stile il suo apprezzato servizio Xbox Game Pass, sempre più centrale all'interno delle strategie commerciali del colosso di Redmond.

All on Game Pass, questo il nome del brano musicale, intrattiene i fan con tonalità leggere e un testo divertente che pubblicizza al meglio molti dei giochi di punta in arrivo in futuro nel catalogo, come gli attesissimi Halo Infinite, Starfield, Forza Horizon 5 e Stalker 2 giusto per citare alcuni nomi. Il filmato non disdegna di utilizzare immagini buffe capace di strappare un sorriso, per una videoclip dai toni accattivanti che potrebbe strappare ben più di un sorriso ai fan di Xbox.

Nel frattempo il capo della divisione Xbox, Phil Spencer, ha riflettuto sulla possibilità che Xbox Game Pass possa arrivare su Nintendo Switch, a quanto pare richiesta da diversi giocatori, confermando che questa eventualità non si verificherà in quanto non c'è l'intenzione di "portare questa esperienza su altre piattaforme chiuse, principalmente perché quelle piattaforme chiuse non vogliono qualcosa come il Game Pass". Il catalogo resta quindi appannaggio di PC e Xbox e continuerà ad espandersi nel prossimo futuro. A tal proposito ecco quali sono alcuni dei migliori giochi su Xbox Game Pass.