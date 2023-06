Xbox Game Pass servizio distruttivo? Lo studio di Football Manager non concorda con Sony

Durante il suo intervento nel processo sull'acquisizione di Activision che vede protagonisti Microsoft e la Federal Trade Commissione, il CEO e presidente di Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, ha definito Xbox Game Pass un servizio distruttivo.

Di tutt'altra opinione è Miles Jacobson, boss del team di Football Manager, che è stato invece lieto di constatare come Xbox Game Pass abbia fatto crescere sensibilmente gli interessi di Sports Interactive. Pur riconoscendo che la decisione di lanciare i propri prodotti su servizi in abbonamento debba spettare ad ogni singola compagnia per ogni specifico prodotto, non ha riscontrato una "distruttività" di fondo nel servizio Microsoft.

Secondo Jacobson "Gli studi avranno dati diversi perché giochi diversi funzionano bene in situazioni differenti. Per noi, si è rivelato solo che positivo su tutte e tre le piattaforme". Jacobson ha aggiunto che i servizi in abbonamento come Xbox Game Pass sono stati un netto vantaggio per il produttore di Football Manager. All'inizio di questa settimana, il publisher SEGA e la software house Sports Interactive hanno confermato che il numero di giocatori è cresciuto fino a cinque milioni dopo il lancio su più piattaforme. Il capo della compagnia ha così concluso: "Ogni studio deve prendere decisioni in autonomia, ma non mi rivedo in alcune citazioni da altri studi e nelle loro deposizioni. Non lo riconosco nei nostri affari. È tutto molto positivo per noi".

Anche i creatori di DayZ hanno smentito Jim Ryan, ammettendo di apprezzare molto Xbox Game Pass.