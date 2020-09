Xbox Game Pass: svelati i nuovi giochi gratis Xbox One e PC di settembre

Dopo aver annunciato la produzione di 825.000 Xbox Series X Carbon Neutral per sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi della sostenibilità ambientale e del ricaldamento climatico, Microsoft presenta la prima tornata di videogiochi in arrivo a settembre nel catalogo di Xbox Game Pass su PC e Xbox One.

Di ritorno dalla Gamescom con il video di Age of Empires 3 Definitive Edition e la conferma dell'arrivo di Drake Hollow nel Game Pass, i vertici della divisione videoludica della casa di Redmond aprono una finestra sul futuro e svela i titoli che potranno essere fruiti "gratuitamente" dagli iscritti al servizio su PC Windows 10 e console:

Già disponibile su PC - Crusader Kings 3

3 settembre - Xbox One - The Jackbox Party Pack 4

3 settembre - PC e Xbox One - Resident Evil 7 Biohazard

3 settembre - PC e Xbox One - Tell Me Why: Chapter Two

3 settembre - PC e Xbox One - Touhou Luna Nights

3 settembre - PC - World War Z

8 settembre - PC - Star Renegades

10 settembre - PC - Disgaea 4 Complete+

10 settembre - Xbox One - Hotshot Racing

10 settembre - PC e Xbox One - Tell Me Why: Chapter Three

Presto in arrivo - Xbox One - Destiny 2: Shadowkeep & Forsaken

Anche in funzione dell'ingresso di questa nuova infornata di giochi nel Game Pass su PC e console, il servizio verrà presto "snellito" con l'uscita dal catalogo di NBA 2K20 (1 settembre), Red Dead Redemption 2 (7 settembre), Gonner Blueberry Edition e Jump Force (entrambi per il 15 settembre).