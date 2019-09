Xbox Game Pass: a settembre arrivano Dead Cells, Gears 5 e Metal Gear Solid HD Edition

Major Nelson ha annunciato i nuovi giochi Xbox Game Pass in arrivo entro la prima metà di settembre. Sei nuovi titoli gratis per Xbox One e PC Windows 10, tra cui due esclusive Windows 10 e ovviamente l'attesissimo Gears 5 in versione Standard e Ultimate.

La lineup Xbox Game Pass di settembre 2019 include Dead Cells, Gears 5, Metal Gear Solid HD Edition 2&3, Creature in the Well, Enter the Gungeon e Gonner Blüeberry Edition.

Giochi Xbox Game Pass Settembre 2019

Dead Cells (Xbox/PC) - 5 settembre

Bad North Jotunn Edition (PC)

Metal Gear Solid HD Edition 2&3 (Xbox)- 5 settembre

Shadow Warrior 2 (PC)

Creature in the Well (Xbox/PC) - 6 settembre

Gears 5 Standard Edition (Xbox/PC) - 6 settembre

Gears 5 Ultimate Edition (Xbox/PC) - 10 settembre

Gonner Blüeberry Edition (Xbox/PC) - 12 settembre

Enter the Gungeon (Xbox/PC) - 12 settembre

Un numero di giochi non particolarmente numeroso ma in ogni caso si tratta di aggiunte di altissima qualità, con Gears 5 Ultimate Edition a rappresentare ovviamente la punta di diamante di una corona sempre più brillante. Degno di nota anche Dead Cells mentre più particolari risultano essere Enter The Gungeon e Gonner.

Infine, la Metal Gear Solid HD Edition accontenterà tutti gli amanti della serie di Hideo Kojima con l'inclusione di Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty e Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Cosa ne pensate delle novità Xbox Game Pass di settembre 2019?