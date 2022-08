Xbox Game Pass: a settembre arriverà un altro soulslike nel catalogo

È arrivato a sorpresa nel corso della serata l'annuncio di un altro prodotto che sarà disponibile sin dal lancio nella sempre più ricca libreria di PC e Xbox Game Pass.

Ci stiamo riferendo a Moonscars, un action 2D in pixel art che strizza l'occhio ai soulslike per quello che riguarda alcune meccaniche di gameplay. Su YouTube è infatti stato caricato il trailer che svela la data d'uscita ufficiale del titolo pubblicato da Humble Games e che, nella schermata finale dedicata alle varie piattaforme di riferimento, conferma la disponibilità sin dal day one nel catalogo del servizio. Questo significa che tutti gli abbonati a Game Pass potranno scaricare e giocare Moonscars senza costi aggiuntivi. Il titolo approderà il prossimo 27 settembre 2022 sugli store digitali di PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC.

Per chi non lo sapesse, Moonscars non è il primo gioco in arrivo a settembre su Xbox Game Pass di nostra conoscenza: proprio qualche giorno fa, infatti, è stato confermato che Train Sim World 3 entrerà a far parte della libreria di Xbox Game Pass poche settimane prima del soulslike bidimensionale.

Sapevate che Microsoft ha dato il via ai test per l'abbonamento a Xbox Game Pass per famiglia in alcuni paesi?