Xbox Game Pass a settembre: Final Fantasy 13 e The Artful Escape tra i nuovi giochi gratis

Microsoft ha annunciato i nuovi giochi in arrivo su Xbox Game Pass nella prima metà di settembre, una lineup interessante anche se manca forse un vero e proprio blockbuster AAA. In ogni caso gli iscritti al servizio non resteranno certamente delusi...

Tra le novità in arrivo segnaliamo Craftopia, Final Fantasy XIII, Signs of the Sojourner e Surgeon Simulator 2 dal 2 settembre mentre la settimana successiva sarà la volta di Crown Town, Breathedge, Nuclear Throne e dell'attesissimo The Artful Escape.

Xbox Game Pass giochi gratis settembre 2021

Craftopia (Game Preview) (Cloud, Console e PC) ID@Xbox – 2 settembre

Final Fantasy XIII (Console e PC) – 2 settembre

Signs of the Sojourner (Cloud, Console e PC) – 2 settembre

Surgeon Simulator 2 (Cloud, Console e PC) ID@Xbox – 2 settembre

Crown Trick (Console e PC) ID@Xbox – 7 settembre

Breathedge (Cloud, Console e PC) ID@Xbox – 9 settembre

Nuclear Throne (Console e PC) ID@Xbox – 9 settembre

The Artful Escape (Console e PC) ID@Xbox – 9 settembre

Sono stati annunciati anche i giochi che lasceranno Xbox Game Pass questo mese: dal 13 settembre Red Dead Online non sarà più disponibile mentre dal 15 settembre non sarà più possibile giocare con Thronebreaker The Witcher Tales, The Dark Crystal Age of Resistance Tactics, Hotshot Racing, Forza Motorsport 7 (come annunciato a luglio, presumibilmente a causa della scadenza dei diritti di sfruttamento di alcuni marchi), Disgaea 4 e Company of Heroes 2.