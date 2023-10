Xbox Game Pass: questa settimana arrivano i vecchi Call of Duty? Tom Warren ci spera

L'acquisizione di Activision Blizzard King da parte di Microsoft ha dato il via ad una serie di rumor e speculazioni riguardo l'arrivo dei giochi ABK su Xbox Game Pass. Probabilmente non ne arriveranno molti a breve, ma c'è chi spera in una piccola sorpresa a breve.

Microsoft ha fatto sapere di essere al lavoro per portare i giochi Activision su Xbox Game Pass, tuttavia sembra che i primi giochi della compagnia arriveranno in catalogo non prima del 2024. Anche Tom Henderson afferma di "non aspettarsi un grosso impatto immediato dall'acquisizione" ma a tempo stesso di dice speranzoso riguardo il possibile debutto di alcuni vecchi giochi di Call of Duty su Game Pass questa settimana.

Henderson "spera" che Microsoft possa pubblicare su Xbox Game Pass e PC Game Pass "alcuni" dei vecchi giochi di Call of Duty già nella giornata del 17 ottobre, data del prossimo drop dei giochi sul servizio in abbonamento. Tom Warren conferma poi che a riattivare i server dei vecchi Call of Duty usciti su Xbox 360 è stata Microsoft e non Activision Blizzard, questo probabilmente proprio in virtù del debutto dei vecchi giochi della serie su Game Pass.

Al momento però si parla solo di speculazioni e banali speranze, nessuna conferma è giunta da parte di Microsoft.