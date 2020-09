Xbox Game Pass Showcase il 17 settembre ma nessun nuovo annuncio in vista - Aggiornata

Dopo aver annunciato l'arrivo dei Giochi via Cloud e delle novità Xbox Game Pass della seconda metà di settembre, Microsoft svela uno Showcase Xbox Game Pass in programma per questa settimana.

Nello specifico l'annuncio arriva dalla divisione britannica di Xbox, la quale ha confermato una serie di approfondimenti che si terranno durante tutto l'arco della settimana. Lunedì è stata la volta di The Sims 4 Star Wars Viaggio a Batuu mentre oggi pomeriggio sarà il turno di Sea of Thieves. Mercoledì 16 settembre spazio a Gears Tactics mentre giovedì 17 settembre è previsto uno speciale Xbox Game Pass Showcase infine venerdì 18 si parlerà di WWE 2K Battlegrounds.

Al momento non sappiamo quali saranno i contenuti di questo nuovo Xbox Game Pass Showcase, che oltretutto non risulta citato sui canali internazionali di Xbox, al momento se ne fa menzione unicamente sui profili di Xbox UK, dove scopriamo che la trasmissione andrà in onda dalle 15:30 ora italiana.

Microsoft sta puntando fortemente su Xbox Game Pass e il servizio sarà al centro delle strategie di Xbox Series S e Series X, è possibile comunque che lo Showcase in questione possa essere solamente un recap dei giochi in arrivo, considerando la pochissima pubblicità fatta fino ad oggi.



Aggiornamento - Come ipotizzato, non si tratterà di uno showcase propriamente detto, semplicemente la redazione di Xbox UK giocherà con alcuni dei nuovi giochi disponibili su Game Pass. Non sono previsti nuovi annunci di alcun tipo in questa occasione.