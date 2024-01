Xbox Game Pass: tra simil-Pokemon armati e tuberi ladri, i nuovi giochi gratis di gennaio

Mentre fervono i preparativi per il sempre più imminente Xbox Developer Direct 2024 che seguiremo su Twitch, i curatori del portale di Xbox Wire stilano l'elenco dei nuovi titoli destinati a entrare a far parte del catalogo del Game Pass nella seconda metà di gennaio 2024.

Il 2024 pieno di giochi su Xbox Game Pass promessoci dalla casa di Redmond prosegue quindi con l'arrivo nel servizio in abbonamento verdecrociato del simulatore automobilistico F1 23, dell'atteso JRPG Persona 3 Reload, della frizzante avventura Turnip Boy Robs a Bank e del chiacchierato free roaming Palworld, il Pokemon-like con le mitragliatrici.

Xbox Game Pass - Wave 2 di Gennaio 2024

16 gennaio - Those Who Remain (Cloud, Xbox e PC)

18 gennaio - Turnip Boy Robs a Bank (Cloud, Xbox e PC)

18 gennaio - F1 23 (Xbox e PC) EA Play

19 gennaio - Palworld (Cloud, Xbox e PC)

25 gennaio - Go Mecha Ball (Cloud, Xbox e PC)

30 gennaio - Brotato (Cloud, Xbox e PC)

2 febbraio - Persona 3 Reload (Cloud, Xbox e PC)

6 febbraio - Anuchard (Cloud, Xbox e PC)

I titoli appena elencati vanno così ad aggiungersi ai videogiochi già disponibile nella Wave 1 di gennaio 2024, ossia Hell Let Loose, Assassin's Creed Valhalla, Figment, Super Mega Baseball 4, We Happy Few e Resident Evil 2. E questo, per tacere delle sorprese che potrebbero arrivare il 18 gennaio nel corso dell'Xbox Developer Direct che si terrà a partire dalle ore 21:00 italiane.