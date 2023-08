Xbox Game Pass: quali sono, quando escono e quanto pesano i giochi di agosto?

Microsoft ha annunciato i primi giochi Xbox Game Pass di agosto 2023, anche questo mese gli abbonati a Game Pass, Game Pass Ultimate e PC Game Pass potranno scaricare una valanga di nuovi giochi, tra cui l'attesissimo EverSpace 2.

Ma quando escono e quanto pesano i giochi Xbox Game Pass del mese di agosto? Ecco le date di uscita e le dimensioni dei singoli giochi per Xbox One, Xbox Series X/S e PC.



Giochi Xbox Game Pass agosto 2023

Celeste Cloud, Console, PC Disponibile Ora - 4GB

A Short Hike Cloud, Console, PC 3 agosto - 2.1GB

Broforce Forever Cloud, Xbox e PC 8 agosto - 1.7GB

Limbo Cloud, Xbox e PC 9 agosto - 800MB

Airborne Kingdom Cloud, Xbox e PC 10 agosto - 1,4GB

Everspace 2 Cloud e Xbox Series X|S 15 agosto - 10.12GB

Death Stranding PC

Edge of Eternity Cloud, Xbox, PC

Midnight Fight Express Cloud, Xbox e PC

Total War Warhammer III PC

Le dimensioni indicate possono variare in base alla presenza o meno di eventuali aggiornamenti o patch correttive. Inoltre dal 15 agosto i seguenti giochi lasciano il catalogo Xbox Game Pass Insomma, in estatee propone ai suoi abbonati un discreto catalogo giochi per quanto riguarda la prima metà del mese, in attesa di scoprire le novità della seconda parte di agosto.