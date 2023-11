Xbox Game Pass: a sorpresa, arrivano due nuovi giochi da scaricare subito

Senza alcun preavviso e totalmente a sorpresa, Game Pass ospita ora due nuovi giochi in catalogo per PC e Xbox: si tratta di Remnant From The Ashes e Remnant 2, ora disponibili per il download per tutti gli abbonati al servizio Microsoft.

Una sorta di shadow drop che anticipa l'annuncio dei nuovi giochi Xbox Game Pass di dicembre 2023 che dovrebbe arrivare nella giornata di oggi. Al momento in ogni caso nessuna comunicazione è giunta tramite i canali di Microsoft, i due giochi sono già scaricabili e dunque ci aspettiamo una conferma della loro disponibilità nel corso delle prossime ore.

Remnant From The Ashes è stato lanciato nel 2009 riscuotendo un discreto successo di pubblico e critica, nel 2023 esce invece il sequel (ecco la nostra recensione di Remnant 2) che migliora quasi tutti gli aspetti del predecessore e riscuotendo anche in questo caso un buon successo.

Due titoli dunque piuttosto interessanti per gli amanti del genere, ricordiamo che al momento tra i giochi Xbox Game Pass confermati peri l mese di dicembre troviamo anche SteamWorld Build e Against The Storm, due manageriali disponibili per il download rispettivamente da venerdì 1 dicembre e giovedì 8 dicembre su Xbox Game Pass e PC Game Pass.