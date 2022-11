Xbox Game Pass, sorpresa in arrivo: si tratta di LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker?

Dopo aver accolto i giochi Riot inclusi League of Legends e Valorant, Xbox Game Pass si prepara a regalre un'altra sorpresa agli abbonati del servizio di gaming on demand. Microsoft sta stuzzicando i suoi fan con una serie di tweet, ed alcuni stanno azzardando alcune ipotesi su cosa possa trattarsi.

Il teaser di Microsoft ci lascia soltanto intravedere il nome del gioco in questione, ma le poche lettere presenti nell'enigma che vi abbiamo riportato più in basso hanno portato gli utenti a tirare in ballo un nome piuttosto plausibile.

L'ipotesi più plausibile vede al momeno LEGO Star Wars in dirittura d'arrivo nel catalogo di Xbox Game Pass. Il titolo si incastrerebbe perfettamente all'interno del teaser, e farebbe con tutta probabilità riferimento a LEGO Star Wars The Skywalker Saga, il più recente capitolo della serie pubblicato per PC e console che ha rappresentato la più grande trasposizione videoludica LEGO di sempre, nonché il tie-in di Star Wars più ambizioso e longevo.

Gli utenti hanno inoltre fatto notare come già in campagna di marketing Microsoft avesse stretto degli accordi con WB Games, a possibile testimonianza di un buon rapporto tra le due compagnie e di un evidente interesse per il gioco da parte di Microsoft che vorrebbe portarlo su Game Pass.

Al momento abbiamo soltanto teorie e speculazioni, e non ci resta che attendere i prossimi giorni per conoscere il nome che si cela dietro l'arcano. Intanto, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Star Wars La Saga degli Skywalker.