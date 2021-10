Xbox Game Pass: a sorpresa anche Crysis Remastered tra i nuovi giochi del 7 ottobre

Oggi 7 ottobre il catalogo di Xbox Game Pass si è nuovamente aggiornato dando il benvenuto a nuovi giochi: oltre ai due già programmati, in ogni caso, c'è anche una sorpresa!

La sorpresa in questione è Crysis Remastered per PC, aggiunto senza particolare clamore al catalogo di EA Play e, di conseguenza, anche a quello di Xbox Game Pass Ultimate. A scoprirlo sono stati gli stessi giocatori, dal momento che non è ancora arrivato un annuncio ufficiale. Mentre vi scriviamo Crysis Remastered non risulta ancora essere presente in EA Play e Xbox Game Pass Ultimate per console.

Le altre due novità per Xbox Game Pass di oggi 7 ottobre sono Visage (Cloud, Console e PC), un horror psicologico in prima persona ambientato in un casa in costante mutamento, e The Procession to Calvary (Cloud, Console e PC), una pittoresca avventura punta e clicca di stampo rinascimentale nella quale i dipinti di Rembrandt, Botticelli e Michelangelo prendono letteralmente vita.

Xbox Game Pass | I nuovi giochi del 7 ottobre

Crysis Remastered (PC) - via EA Play, incluso in Game Pass Ultimate

Visage (Cloud, Console e PC)

The Procession to Calvary (Cloud, Console e PC)

Già che ci siamo, vi ricordiamo che tra le novità di Xbox Game Pass in arrivo nei prossimi giorni figurano anche Back 4 Blood (12 ottobre), Destiny 2: Oltre la Luce (12 ottobre), The Riftbreaker (14 ottobre) e The Good Life (15 ottobre).