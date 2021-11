Xbox Game Pass, sorpresa: a dicembre si rivà a caccia di Xenomorfi col nuovo gioco gratis

La casa di Redmond continua a riservare sorprese ai propri appassionati e, dopo aver già lanciato Generation Zero su Game Pass senza alcun preavviso, annuncia la riapertura della stagione della 'caccia agli Xenomorfi' con il nuovo gioco in arrivo a dicembre nel catalogo degli abbonati a Xbox Game Pass.

La prossima, inattesa invasione di mostri spaziali che coinvolgerà gli iscritti al Game Pass avverrà tra qualche giorno con l'approdo nel servizio di Aliens Fireteam Elite, lo sparatutto cooperativo sviluppato da Cold Iron.

Ambientato nell'omonima dimensione scaturita dall'universo cinematografico di Alien, il titolo sprona gli utenti a indossare i panni dei Marine Coloniali per fronteggiare un'infestazione di Xenomorfi: per riuscire nell'impresa, i soldati possono attingere a un arsenale composto da 30 tipologie diverse di armi e a 70 modifiche da innestare per sperare che le difese approntate reggano all'urto degli assalti degli alieni.

Gli Xenomorfi, dal canto loro, si suddividono in 11 tipologie diverse e vantano un proprio ciclo evolutivo basato sull'andamento delle battaglie. L'arrivo di Aliens Fireteam Elite su Xbox Game Pass è previsto per il 14 dicembre, tanto su PC quanto su Xbox One e Series X/S. Sempre per il 14 dicembre, Cold Iron prevede di lanciare su tutte le piattaforme la Stagione 2 dello sparatutto cooperativo a tinte horror.

La Season sarà accompagnata dalla nuova modalità Point Defense, da una riformulazione delle statistiche e dall'introduzione di 4 armi, con ulteriori incentivi rappresentati dall'aggiunta accessori, carte sfida inedite e customizzazioni per l'aspetto del proprio alter-ego. Se volete saperne di più su questo titolo, vi ricordiamo che su queste pagine potete leggere la nostra recensione di Aliens Fireteam Elite a firma di Giovanni Panzano.