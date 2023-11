Xbox Game Pass, l'ultima sorpresa di novembre è dietro l'angolo: siete pronti all'azione?

Mentre il mondo è ancora in attesa di conoscere la line-up dei giochi che ci saranno e che usciranno a dicembre 2023 su Xbox Game Pass, ecco che il grande abbonamento di gaming on-demand targato Xbox si appresta ad accogliere l'ultima importante sorpresa di novembre sull'esplosivo catalogo di Game Pass. Pronti ad un po' di azione frenetica?

Dai ragazzi di Roll7 e Private Division, ecco che l'ennesima perla videoludica è pronta ad approdare sui lidi del popolare servizio in abbonamento: Xbox Game Pass accoglierà anche Rolledrome tra i giochi di novembre, e mancano ormai poche ore per poter prendere parte ad un'esperienza sparatutto in terza persona che promette fuoco e fiamme unendo combattimenti intensi con un sistema di gioco unico e avvincente.

I creatori di Olli Olli World e Ancestors The Humankind Odyssey sono in attesa di debuttare anche su Xbox Game Pass con un gioco che divertirà migliaia di giocatori. Perciò, siete pronti a riscattare un'altra avventura da inserire nel proprio curriculum videoludico? Mancano poche ore all'approdo di Rolledrome su Game Pass: Rollerdrome sarà disponibile a partire dalle ore 18:00 di domani.

Dopo che il gioco è uscito nel 2022, il capolavoro action è qui per intrattenere i giocatori che potranno recuperare questa esperienza imprescindibile tramite Xbox Game Pass. Con quest'ultimo titolo termina anche la line-up di prodotti in uscita nel catalogo verde crociato per novembre. Rimane solo una domanda, adesso: quali grandi sorprese ci riserverà l'ultimo mese dell'anno? Manca davvero poco per scoprirlo.