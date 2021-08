Xbox Game Pass, sorpresa: Red Dead Online sta per lasciare il catalogo

L'ultimo aggiornamento dell'app ufficiale di Xbox Game Pass riserva una sgradita sorpresa agli abbonati al servizio: nella lista dei "Giochi presto non disponibili" è infatti spuntato a sorpresa il nome di Red Dead Online.

La versione standalone della componente multigiocatore di Red Dead Redemption 2, quindi, si appresta ad abbandonare il catalogo del Game Pass. L'elenco dei titoli in procinto di uscire dal servizio di Microsoft cita Red Dead Online e gli altri quattro videogiochi di cui, nei giorni scorsi, è stata già preannunciata la fuoriuscita dall'abbonamento.

A partire dalla tarda serata di oggi, martedì 31 agosto, l'utenza PC, Xbox One e Xbox Series X/S iscritta al Game Pass non potrà più fruire "gratuitamente" Blair Witch, Double Kick Heroes, NBA 2K21 e Stranger Things 3 The Game. Non è chiaro, perciò, se la comparsa di Red Dead Online nel medesimo elenco presupponga l'uscita del titolo dal catalogo di Xbox Game Pass per il 31 agosto o se debba essere letta come un'anticipazione del suo abbandono dal servizio nella sera del 15 settembre.

Nell'attesa di venire a capo di questo enigma, vi ricordiamo che l'annuncio dei prossimi titoli in arrivo su Game Pass nella prima metà di settembre dovrebbe avvenire entro breve: l'ultima tornata di giochi gratis per gli iscritti a Xbox Game Pass ha visto per protagonisti, tra gli altri, Humankind, Recompile, 12 Minutes, Train Sim World 2, Psychonauts 2, Myst e le versioni cloud di NFS Heat, Star Wars Jedi Fallen Order e Star Wars Battlefront 2.