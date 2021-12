Xbox Game Pass, sorpresa: spunta una gemma indie nella lista dei giochi gratis di dicembre

A dispetto della recente comunicazione di Microsoft sui titoli Xbox Game Pass gratis di dicembre, nell'elenco dei giochi fruibili dagli iscritti al servizio spunta uno dei progetti indipendenti più belli degli ultimi mesi.

Alla già nutrita schiera di nuovi videogiochi da fruire "gratuitamente" da dicembre su Game Pass si aggiunge infatti un altro titolo che ben rappresenta la creatività e l'originalità che anima la moderna scena indie: ci riferiamo a Townscaper, il "rilassante" city builder sviluppato da Oskar Stalberg sotto l'egida di Raw Fury.

Il titolo, disponibile da qualche mese su Steam e Nintendo Switch, vanta quasi 14.000 recensioni utente entusiastiche dell'utenza dello store digitale di Valve e una valutazione complessiva "Estremamente Positiva". Già dallo scorso anno, d'altronde, la versione Early Access di Townscaper ha saputo conquistarsi un posto nella prestigiosa Top10 dei giochi meglio recensiti su Steam nel 2020, dietro a capolavori come Hades, Factorio o Half-Life Alyx, con una valutazione leggermente superiore a quella di Persona 4 Golden.

A chi si avvicina solo adesso a questo titolo, ricordiamo che l'esperienza di gioco offerta da Townscaper sprona gli utenti a creare la cittadina dei propri sogni semplicemente scegliendo il tassello della mappa su cui collocare le strutture architettoniche. Un sistema a generazione procedurale si premura di creare sul momento gli edifici in base al riquadro e al colore scelto, plasmando così un ampio ventaglio di strutture come giardini, fari, villette a schiera e quant'altro possa venirvi in mente pensando a città come Venezia.

Townscaper è disponibile da oggi, giovedì 2 dicembre, nella lista dei giochi gratis accessibili su Xbox Game Pass insieme ad Anvil, Archvale, Final Fantasy XIII-2, Stardew Valley, Lawn Mowing Simulator e Warhammer 40.000 Battlesector. Il tutto, nell'impaziente attesa per il lancio della Campagna di Halo Infinite previsto per l'8 dicembre.