Xbox Game Pass: a sorpresa, verrà aggiunto un altro gioco il 29 giugno

Nemmeno il tempo di riorganizzare il backlog sulla base del nuovo, corposo aggiornamento di fine giugno per Xbox Game Pass, che è già entrata in gioco un'altra variabile: nonostante non sia stato inserito nella lista fornitaci da Microsoft, quest'oggi è spuntato un altro titolo in arrivo nel servizio in abbonamento nei prossimi giorni...

I più attenti tra voi avranno sicuramente notato che nella sezione "Presto disponibili" dell'app di Xbox Game Pass è apparso un nuovo gioco, Going Under, il cui arrivo è fissato su Xbox e PC per il 29 giugno. Non si è trattato di un errore: il team responsabile, Aggro Crab, ha confermato che il loro titolo è effettivamente in arrivo in Xbox Game Pass! Going Under andrà quindi ad arricchire la seconda metà di giugno, unendosi a Worms Rumble, Iron Harvest, Need for Speed: Hot Pursuit Remastered e Prodeus, tutti e quattro già disponibili da oggi, e ai giochi che invece arriveranno il primo luglio, ossia Banjo-Kazooie: Nuts & Bolts, Bug Fables, Gang Beasts, Limbo e Immortal Realms: Vampire Wars.

Per chi non lo sapesse, Going Under è un gioco dungeon crawler satirico nel quale, nei panni di uno stagista non pagato della città distopica di Neo-Cascadia, dovrete esplorare le rovine maledette di una ex startup tecnologica, facendovi largo con l’aiuto di armi rimediate tra la spazzatura degli uffici e gli insoliti sotterranei della compagnia.