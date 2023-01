Xbox Game Pass, altre sorprese in arrivo? Monster Hunter e Persona sono solo l'inizio

In un breve ma importante passaggio del post di Xbox Wire dedicato ai giochi in arrivo su Game Pass a gennaio e ai titoli che abbandoneranno presto il catalogo del servizio in abbonamento, Microsoft solletica la curiosità della community verdecrociata preannunciando l'arrivo a breve di ulteriori sorprese.

A voler dar retta alla casa di Redmond, quindi, la biblioteca digitale degli iscritti al Game Pass accoglierà presto ulteriori videogiochi oltre ai confermati Persona 3 Portable, Persona 4 Golden e Monster Hunter Rise, che andranno ad aggiungersi ai già disponibili Stranded Deep e Mortal Shell.

A sottolinearlo è proprio la Community Lead della divisione Game Pass di Xbox, Megan Spurr, riferendo sulle pagine del 'blog istituzionale' di Xbox.com che "ci stiamo appena scaldando e torneremo presto con altri giochi, altri vantaggi e altre novità".

Cosa bolle in pentola dalle parti di Microsoft? A giudicare da quanto sostenuto dal giornalista Jez Corden di WindowsCentral, il colosso tecnologico statunitense si starebbe preparando per il Developer Direct di Xbox, l'evento di gennaio con tanti annunci e approfondimenti su giochi come Redfall, Forza Motorsport e Minecraft Legends.

Vale inoltre la pena ricordare come nei giorni scorsi siano emerse anche delle indiscrezioni riguardanti l'imminente ingresso nel catalogo del Game Pass di giochi come Street Fighter 30th Anniversary Edition e The DioField Chronicle, entrambi non ancora disponibili 'gratuitamente' per gli abbonati.