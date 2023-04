Xbox Game Pass sempre più sostenibile:entrate trimestrali superiori al miliardo di dollari

A dispetto dei 'nuvoloni' addensatisi sul futuro dell'affare Activision-Microsoft per il no della CMA, dall'ultimo report finanziario della casa di Redmond emerge un dato che conferma la crescita di Xbox Game Pass: il servizio in abbonamento verdecrociato ha generato entrate trimestrali per oltre 1 miliardo di dollari!

Nel corso dell'ultima riunione con gli azionisti e gli investitori di Microsoft, l'amministratore Satya Nadella ha confermato il calo del 30% nei ricavi hardware di Xbox ma ha reso note anche le sorprendenti performance del Game Pass.

In controtendenza rispetto alle analisi di settore e alle stesse previsioni del colosso tecnologico americano, Nadella riferisce infatti che gli incassi derivanti dagli abbonamenti a Xbox Game Pass nell'ultimo trimestre hanno superato il miliardo di dollari. Il dato emerso dal report, oltretutto, non tiene conto delle entrate generate da altri servizi come gli abbonamenti a Minecraft o Fallout 76.

Già in passato Microsoft ha precisato che Xbox Game Pass è sostenibile, di conseguenza l'inaspettata crescita degli incassi generati dal servizio negli ultimi mesi (in ragione della mancanza di esclusive first party di peso e del calo delle vendite di console Xbox Series X|S) non può che spingere la casa di Redmond a puntare sempre più su questo modello di abbonamento.

Nei mesi scorsi, Phil Spencer illustrò il fondamentale ruolo di Starfield e Redfall per il successo di Xbox Game Pass: come sottolineato dal boss della divisione Xbox, i videogiochi first party sono un fattore essenziale per la crescita di un servizio in abbonamento che, da qui ai prossimi anni, vedrà approdare tutti i videogiochi degli Xbox Game Studios.