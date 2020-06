Xbox Game Pass: Soulcalibur 6 sta per aggiungersi al catalogo?

Ancora una volta Microsoft stuzzica gli abbonati al proprio servizio con una serie di divertenti messaggi pubblicati sull'account Twitter ufficiale di Xbox Game Pass. Leggendo gli ultimi post del profilo, si può intuire che Soulcalibur 6 sia in dirittura d'arrivo.

Il picchiaduro in cui fa una comparsa anche Geralt di Rivia nella sua versione di The Witcher 3: Wild Hunt sembra infatti essere il prossimo titolo in arrivo nel catalogo dell'abbonamento. Purtroppo il divertente messaggio dell'account ufficiale Twitter non lascia intuire nulla su quale potrebbe essere la data d'uscita della versione gratuita del gioco per gli abbonati e, cosa ancor più importante, se il titolo sarà disponibili solo per gli utenti console o anche per quelli PC. In ogni caso mancano solo pochi minuti all'inizio del mese di luglio 2020 e, come suggerito dai messaggi pubblicati nel pomeriggio, l'annuncio dei prossimi titoli dell'Xbox Game Pass è ormai imminente.

Aspettando che Microsoft sveli i prossimi giochi in arrivo per gli abbonati al servizio, vi ricordiamo che solo qualche giorno fa è stato aggiunto No Man's Sky al catalogo Xbox Game Pass per PC e console. Se invece non vedete l'ora di mettere le mani sul picchiaduro, potete ingannare l'attesa leggendo la nostra recensione di Soulcalibur 6.