Xbox Game Pass: SoulCalibur 6 e Fallout 76 tra i nuovi giochi di luglio

Microsoft ha annunciato i nuovi giochi gratis di luglio per gli abbonati Xbox Game Pass in arrivo da oggi su Xbox One e PC Windows 10. Al momento sono quattro i giochi aggiunti al catalogo ma nel corso del mese altri titoli entreranno a far parte della lineup.

A luglio gli abbonati potranno scaricare gratis Out of the Park Baseball 21 per PC (1 luglio), il tanto rumoreggiato SoulCalibur 6 per Xbox One (1 luglio), CrossCode per Xbox One (9 luglio) e Fallout 76 per Xbox One e PC, anche questo disponibile dal 9 luglio, con espansione Wasterlanders inclusa. Da segnalare anche il nuovo Jungle Update di Minecraft Dungeons disponibile da oggi e i due DLC Green Zone & The Plunder Pack per State of Decay 2.

Vi consigliamo inoltre di dare uno sguardo al nostro video dedicato ai giochi imperdibili su Xbox Game Pass, perle nascoste da recuperare assolutamente come Streets of Rage 4, West of Dead e Afterparty, Outer Wilds e The Outer Worlds, solamente per citare alcuni titoli che meritano di essere recuperati grazie al servizio in abbonamento targato Microsoft.

Hanno invece da poco lasciato Xbox Game Pass i seguenti titoli: Battlefleet Gothic Armada, Die for Valhalla!, Life is Strange 2, Metal Slug X, Metro Exodus, Neon Chrome, Shadow Tactics Blades of the Shogun, SteamWorld Dig 2 e The Flame in the Flood.