Xbox Game Pass: Star Wars Il Potere della Forza tra i titoli in uscita dal catalogo

Nonostante il catalogo di prodotti disponibili per gli abbonati al servizio Xbox Game Pass sia in continua espansione, di tanto in tanto qualche prodotto finisce per essere non più disponibile. Proprio per questo, nel mese di maggio alcuni titoli Xbox 360 e Xbox One non saranno più disponibili per gli utenti in possesso di un abbonamento attivo.

Ecco di seguito l'elenco completo dei giochi che lasceranno il catalogo il prossimo 15 maggio 2019:

Xbox One:

Mega Man Legacy Collection

MotoGP 17

Xbox 360:

Comic Jumper

Mrs. Splosion Man

Star Wars: Il Potere della Forza

Star Wars: Il Potere della Forza II

Come al solito, alla rimozione dei titoli dal catalogo Xbox Game Pass, questi non saranno automaticamente disinstallati dai vostri hard disk. Se avete quindi intenzione di giocare uno dei prodotti presenti nell'elenco, il consiglio è quello di avviare il prima possibile il download in modo da conservarli sulla memoria della vostra Xbox One. Vi ricordiamo inoltre che l'aggiornamento di maggio di Xbox Game Pass prevede l'arrivo di titoli come Wolfenstein II: The New Colossus, The Surge, Lego Batman 3 e Tacoma.

Sapevate che il numero di abbonati a Xbox Game Pass è ormai superiore a 9,5 milioni?