Xbox Game Pass: Star Wars Jedi Fallen Order o SW Battlefront 2 in arrivo?

Star Wars Jedi Fallen Order potrebbe debuttare presto su Xbox Game Pass? Non lo sappiamo ancora con certezza ma il sospetto è forte, almeno guardando al calendario EA Play condiviso dal profilo Twitter ufficiale del servizio.

Il 10 novembre EA Play debutterà come parte dell'abbonamento Xbox Game Pass Ultimate, per l'occasione è stato condiviso un calendario che riporta vari appuntamenti legati al Game Pass tra cui l'arrivo di nuovi giochi il 5 novembre e uno speciale appuntamento per il 19 novembre denominato Use The Force, ovvero Usa La Forza.

Chiaro insomma il riferimento a Star Wars, meno chiaro invece il gioco coinvolto. Star Wars Battlefront 2 o Star Wars Jedi Fallen Order potrebbero debuttare su Xbox Game Pass il 19 novembre? Le ipotesi sono certamente alte e l'idea è che l'onore possa toccare proprio a Jedi Fallen Order, titolo di punta della lineup Electronic Arts della scorsa stagione natalizia.

Ne sapremo di più nei prossimi giorni, probabilmente già il 5 novembre quando Microsoft comunicherà i nuovi giochi in arrivo su Xbox Game Pass durante il mese appena iniziato. Nel frattempo si parla già di Star Wars Jedi Fallen Order 2 in arrivo nel 2022, nessuna conferma è però giunta da Electronic Arts.