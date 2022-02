Xbox Game Pass su Steam? Gaben sarebbe lieto di accoglierlo e apre le porte a Microsoft

Nei giorni in cui Steam Deck è finalmente arrivata sul mercato, Gabe Newell ha concesso un bel po' di interviste alle testate d'informazione internazionali. Durante le diverse chiacchierate, il CEO di Valve ha parlato anche di argomenti che esulano dalla console portatile.

Quando, nel corso di un'intervista con PC Gamer, è stata tirata in ballo la possibilità di lanciare un servizio concorrente di Xbox e PC Game Pass, Gaben ha affermato chiaramente che nei piani di Valve non c'è assolutamente nulla che possa somigliare a uno "Steam Pass". Al contrario, la compagnia sarebbe ben lieta di dare il benvenuto al servizio di Microsoft nel suo store.

Nello specifico, Newell ha dichiarato: "Al momento, non credo che abbiamo bisogno di creare un equivalente di Xbox e PC Game Pass o un servizio con sottoscrizione. Tuttavia, per i loro clienti si tratta di un'opzione popolare, e saremmo più che felici di lavorare con loro per portarlo su Steam".

Più chiaro di così Newell non avrebbe potuto esserlo. Il CEO di Valve ha palesemente aperto le porte a Microsoft, dunque adesso la palla passa a Phil Spencer e al suo team. Steam già ospita servizi in abbonamento terze parti (ci riferiamo a EA Play), inoltre il suo catalogo comprende già numerosi giochi di Xbox Game Studios, tra cui Halo Infinite e Forza Horizon 5, dunque il passo verso l'abilitazione di Game Pass su Steam parrebbe essere molto breve.

In questi giorni Phil Spencer ha anche salutato con entusiasmo l'arrivo di Steam Deck, mostrandosi felice di poter giocare ai titoli PC in mobilità. C'è da dire, in ogni caso, che la console portatile, essendo basata su Linux, al momento è tutto fuorché pronta per Game Pass. AMD e Valve non hanno ancora finalizzato i driver per l'installazione di Windows.