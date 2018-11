Xbox Game Pass: Strange Brigade e Mutant Year Zero disponibili a dicembre

Dalle pagine del "blog istituzionale" di Xbox Wire, Larry "Major Nelson" Hryb annuncia la nuova serie di videogiochi che entrerà a far parte del catalogo del Game Pass su Xbox One e Xbox One X agli inizi del mese di dicembre.

Il primo titolo ad approdare sul Game Pass è The Gardens Between ed è disponibile da oggi, 29 novembre: l'avventura intrisa di elementi puzzle firmata da The Voxel Agents è ambientata in una dimensione surreale e ha per protagonisti Arina e Frendt, un ragazzo e una ragazza uniti da un forte legame di amicizia.

Il secondo progetto che entrerà nel catalogo il prossimo 4 dicembre sarà Mutant Year Zero: Road to Eden, lo strategico di Funcom che trae ispirazione da XCOM proiettando l'utente in un mondo post-apocalittico popolato da mutanti alla perenne ricerca dell'Edene, l'unico luogo della Terra sopravvissuto alla devastazione della guerra nucleare globale.

Il terzo videogioco che verrà incluso nel Game Pass dal 6 dicembre sarà Strange Brigade, l'originale sparatutto di Rebellion votato al multiplayer cooperativo e caratterizzato da uno stile unico che riporta alla memoria i film di Indiana Jones e grandi classici del genere horror degli anni '20 e '30.

In virtù dell'approdo di questi tre titoli e della promessa di un ulteriore rinfoltimento del catalogo nel corso del prossimo mese, dal 30 novembre l'offerta di Xbox Game Pass per Xbox One e Xbox One X verrà "snellita" con la fuoriuscita di Resident Evil 0, Brothers A Tale of Two Sons, Casey Powell Lacrosse 16, Mega Man 10, The Technomancer, This War of Mine The Little Ones e Sherlock Holmes The Devil’s Daughter.