Xbox Game Pass stupisce gli sviluppatori: incassi aumentati e vendite maggiori

Negli ultimi quattro anni Xbox Game Pass ha rivoluzionato il mercato dei videogiochi offrendo l'opportunità di giocare ad un grande numero di titoli spendendo una cifra relativamente piccola in un abbonamento che si rinnova a cadenza regolare. Additato all'inizio come un servizio dannoso per le vendite, si è tuttavia rivelato una fonte di sorprese.

Dave Thier di Forbes ha intervistato alcuni sviluppatori chiedendo loro cosa ne pensano di Game Pass e in che modo ha rivoluzionato la loro strategia di mercato. Jonathan Bunney, VP of Publishing di Codemasters, l'ha descritto come "un altro dei tanti strumenti presenti nell'arsenale dei publisher". Codemasters è stata una delle prime realtà a supportare Xbox Game Pass, e di recente ha portato nel servizio DiRT 5, il più recente capitolo della sua serie rallystica. Lo studio inglese, ora di proprietà di Electronic Arts, vede Xbox Game Pass come "un modo per estendere il ciclo vitale dei giochi e accogliere dei giocatori che non li avrebbero acquistati". Lo stesso Bunney ha confessato di aver scoperto dei titoli di cui non aveva mai sentito parlare, o giochi che aveva appena intravisto e per i quali non avrebbe mai pagato 60 dollari.

Sarah Bond, Corporate VP of Gaming Ecosystem di Microsoft, ci tiene a fare un distinguo tra Xbox Game Pass e i servizi in abbonamento televisivi e musicali. "Quando sottoscrivi un abbonamento per un canale che permette di guardare un video, come Netflix, il ciclo di monetizzazione termina lì. Nel gaming è l'opposto: ci sono degli oggetti che puoi acquistare nel gioco, ci sono estensioni che puoi comprare, ci sono altri episodi del franchise ai quali puoi interessarti, altri generi da scoprire". Bond afferma che gli abbonati a Xbox Game Pass trascorrono il 20% di tempo in più a giocare, giocano un maggior numero di titoli (+30%), s'interessano a un numero maggiore di generi (+40%) e, soprattutto, spendono il 20% di soldi in più in videogiochi e contenuti gaming.

Gli sviluppatori dello studio No More Robots hanno vissuto esperienze diverse con i loro giochi disponibili in Xbox Game Pass, tutte positive. Descenders, ad esempio, ha visto aumentare sia i giocatori sia le vendite: "Abbiamo notato che gli abbonati a Game Pass dicono ai loro amici: 'Hey, venite a giocare con me'. Se questi non vogliono sottoscrivere un servizio in abbonamento, comprano il gioco. Alla fine, abbiamo accolto tanti nuovi utenti grazie a Game Pass e abbiamo anche venduto tantissimo", ha dichiarato Mike Rose, fondatore dello studio. Le cose sono andate bene anche a giochi come Hypnospace Outlaw e Nowhere Prophet, anche se non come per Descenders: "La cosa principale per noi, è che le vendite non sono calate. Quando regali un gioco temi che nessuno lo compri più: questo non è successo".

Il servizio, intanto, continua a crescere: dopo aver accolto un mucchio di giochi Bethesda, nella seconda metà di marzo Xbox Game Pass ha dato il benvenuto ad altri 12 giochi.