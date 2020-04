Xbox Game Pass è un successo in attesa di Series X: parla Phil Spencer

Con un catalogo di titoli in costante crescita, il servizio di abbonamento Xbox Game Pass si conferma un grande successo per l'universo di casa Microsoft: a dimostrarlo, i dati e i dettagli diffusi da Phil Spencer.

Il responsabile della divisione Xbox ha diffuso nuove interessanti statistiche sul servizio, evidenziandone il ruolo rivestito, in questo complesso periodo storico, nell'offrire ai giocatori un mezzo per restare in contatto nonostante il distanziamento sociale imposto dalle azioni di contrasto alla pandemia di Coronavirus. Ad oggi, Xbox Game Pass conta oltre 10 milioni di abbonati, residenti in 41 Stati. Tra i punti di forza del servizio, anche Ben Decker, Head of Gaming Services Marketing presso Xbox, ha voluto evidenziarne l'impatto in termini di socialità: “Con Xbox Game Pass, voi e i vostri amici potete passare da un gioco all'altro e scoprire nuovi titoli insieme; nessuno deve essere lasciato indietro per il fatto che non possiede un gioco”.

Il medesimo aspetto è stato ribadito anche da Phil Spencer, che ha osservato come, tra marzo e aprile, i fruitori di Xbox Game Pass abbiano aggiunto oltre 23 milioni di amici tramite Xbox Live. Al tempo stesso il tasso di fruizione di giochi multiplayer da parte degli abbonati al servizio è cresciuto di ben il 130%. Il Pass, prosegue Spencer, si è inoltre dimostrato uno strumento in grado di estendere le frontiere della fruizione del medium videoludico. Dopo essersi iscritti al servizio, riportano i dati Microsoft, gli utenti Xbox Game Pass entrano in contatto con il 40% di giochi in più. Inoltre, il 90% di loro ha giocato ad almeno un titolo che non avrebbe mai testato se non fosse stato presente nel catalogo.



La libreria Xbox Game Pass include blockbuster come Forza, Gears, Halo, Minecraft, NBA 2K, The Witcher, Kingdom Hearts, Sea of Thieves e tanti altri, oltre a tantissimi giochi di alta qualità sviluppati da editori terzi e sviluppatori indipendenti.

"Siamo onorati dell'accoglienza riservata a Xbox Game Pass. - dichiara Spencer – Sta cambiando il modo in cui giochiamo e scopriamo i giochi insieme, e ci ispira nel nostro viaggio nell'aiutare le persone a connettersi tramite il gaming". In pieno clima next-gen, la valutazione dei risultati conseguiti apre ovviamente le porte anche a considerazioni su quello che sarà il futuro dell'intrattenimento videoludico a firma Microsoft. Anche Xbox Series X, attesa a fine 2020, accoglierà infatti Xbox Game Pass: il servizio potrà contare sul supporto dei 15 team della famiglia Xbox Game Studios, oltre che rafforzarsi grazie all'integrazione con Project xCloud quando il servizio verrà lanciato ufficialmente più avanti a fine anno.