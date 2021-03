Xbox Game Pass: con Surface Duo parte il supporto ai dispositivi a doppio schermo

Microsoft continua comprensibilmente a concentrare i suoi sforzi sull'ampliamento delle funzionalità di Xbox Game Pass, il servizio di gaming on demand divenuto una vera e propria killer app per il colosso di Redmond da alcuni mesi a questa parte.

Microsoft ha di recente implementato un nuovo aggiornamento per la versione Beta dell'app di Xbox Game Pass Beta che ha aggiunto il supporto per i dispositivi dual screen come il Surface Duo. I giochi con controlli touchscreen dedicati (come ad esempio Minecraft Dungeons) sono ora supportati e rendono sostanzialmente possibile avere in tasca una piccola Xbox portatile.

Eseguendo un gioco con controlli touch su Surface Duo ed aprendo l'app del Game Pass avremo il titolo stesso mostrato all'interno dello schermo superiore, mentre i controlli verranno posizionati nel display sottostante, con il dispositivo che fungerà da controller improvvisato. Gli sviluppatori sono in grado di personalizzare i controlli on-screen specificatamente per i propri giochi, quindi potrebbero essere proposti layout differenti tra loro nel corso del tempo.

Alcuni titoli supportano persino i motion control tramite il giroscopio interno di Surface Duo. Con Gears 5, per esempio, il giocatore è in grado di spostare la telecamera in-game ed esplorare gli ambienti di gioco attraverso il movimento fisico del device pieghevole (di cui attendiamo ancora l'annuncio della data di lancio europea).

Microsoft aveva già anticipato l'arrivo di questa funzionalità nel 2019, ma non è stata in grado di lanciarla fino ad oggi. La speranza è che presto possa lasciare il suo stato di Beta per essere distribuita all'interno della app principale di Xbox Game Pass.