Xbox Game Pass: svelati i giochi che usciranno dal catalogo a fine gennaio

Dall'applicazione ufficiale per sistemi mobile dedicata al Game Pass e dall'omonima scheda della dashboard di Xbox One apprendiamo il nome dei videogiochi che, a fine gennaio, sono destinati a uscire dal catalogo digitale di questo sempre più popolare servizio in abbonamento.

Nella lista dei titoli che potranno essere fruiti "gratuitamente" tramite Xbox Game Pass fino al 31 gennaio troviamo l'insolito "action-GDR grammaticale" Letter Quest Remastered, La versione survival horror dello strategico The Escapists dedicata alla serie di The Walking Dead, l'adrenalinico arcade racing a tema acquatico Riptide GP Renegade e, soprattutto, lo sparatutto post-apocalittico di Ubisoft Tom Clancy's The Division (nella sua versione base, sprovvista cioè delle espansioni post-lancio).

Chi è già abbonato al servizio, o intende farlo a breve approfittando della promozione che consente ai nuovi iscritti (e solo a loro, purtroppo) di ottenere un mese di iscrizione a un euro, potrà comunque consolarsi con i nuovi videogiochi entrati nel catalogo del Game Pass nel mese di gennaio, ossia ARK Survival Evolved, Farming Simulator 17, Absolver, Aftercharge, Just Cause 3, il primo episodio di Life is Strange 2 e, come ultimo arrivato, Ultimate Marvel Vs Capcom 3.