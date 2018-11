Xbox Game Pass: svelati i giochi che usciranno dal catalogo a fine novembre

I curatori del portale TrueAchievements ci aggiornano sui videogiochi che usciranno dal catalogo digitale di Xbox Game Pass per la fine di novembre e che, di conseguenza, non potranno più essere fruiti in maniera gratuita dagli abbonati al servizio su Xbox One e Xbox One X.

La lista dei titoli che il prossimo 30 novembre usciranno dall'offerta riservata agli utenti di Xbox Games Pass, diversamente dagli altri mesi, non sarà indolore. La rosa dei "partenti", infatti, comprende gemme del calibro di Brothers A Tale of Two Sons e This War of Mine The Little Ones, oltre alla versione rimasterizzata di Resident Evil 0.

Xbox Game Pass: giochi più disponibili dal 30 novembre

Xbox One

Brothers: A Tale of Two Sons

Casey Powell Lacrosse 16

Resident Evil 0

Sherlock Holmes: The Devil’s Daughter

The Technomancer

This War of Mine: The Little Ones

Xbox 360

Mega Man 10

Gli abbonati al servizio potranno comunque consolarsi con gli altrettanto validi titoli aggiunti a inizio novembre (come Sniper Elite 4, GRIP e Sheltered) e, soprattutto, con i 16 videogiochi annunciati da Microsoft nel corso dell'X018 Fan Fest.

I primi due titoli svelati dalla casa di Redmond durante l'evento di Città del Messico, ossia il battle royale PUBG e il platform stealth Thief of Thieves, sono già entrati nel catalogo di Xbox Game Pass, mentre gli altri lo saranno nel corso delle prossime settimane. Tra questi, citiamo Agents of Mayhem, Ori and the Blind Forest, MXGP3, Hellblade Senua's Sacrifice, Thomas Was Alone e il nuovo, curioso sparatutto ispirato BioShock, Void Bastards.