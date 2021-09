Xbox Game Pass: già svelati molti dei giochi gratis della seconda metà di settembre

Mancano ancora diversi giorni alla pubblicazione dell'elenco dei giochi gratis in arrivo su Xbox Game Pass da qui a fine settembre, ma grazie agli eventi digitali e agli annunci delle ultime settimane conosciamo già buona parte dei titoli destinati ad approdare nel servizio di Microsoft entro breve.

Approfittando delle vetrine mediatiche degli show estivi, molte case di sviluppo hanno colto l'opportunità per fissare la data di lancio dei propri titoli e fornire, così facendo, delle indicazioni sull'ingresso o meno dei loro giochi nella ludoteca virtuale del Game Pass.

A voler dar retta agli ultimi annunci dei publisher e delle software house terze, entro fine settembre per gli iscritti a Xbox Game Pass è prevista una ricca carrellata di aggiunte al proprio catalogo. Nella giornata di giovedì 16 settembre, ad esempio, gli abbonati al servizio della casa di Redmond dovrebbero poter accedere a Skatebird, il 'Tony Hawk dei passerotti' sviluppato da Glass Bottom.

Nella fitta agenda settembrina degli iscritti al Game Pass dovrebbero finire anche Aragami 2 (17 settembre), Sable (23 settembre), Lemnis Gate (28 settembre) e Astria Ascending (30 settembre), per tacere delle ulteriori sorprese che, con ogni probabilità, riceveremo a metà mese con l'annuncio ufficiale da parte di Microsoft dei prossimi giochi in arrivo su Xbox Game Pass.

Quanto ai titoli già disponibili, ricordiamo che l'ultima tornata di esperienze digitali approdate su Xbox Game Pass per PC, Xbox One, Xbox Series X/S e sistemi mobile tramite Xbox Cloud Gaming comprende Craftopia, Final Fantasy XIII, Signs of the Sojourner, Surgeon Simulator 2, Crown Trick, Breathedge, Nuclear Throne e The Artful Escape.