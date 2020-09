Xbox Game Pass: ecco i nuovi giochi gratis di settembre per PC, Xbox One e Android

Con l'annuncio dei 150 giochi in cloud con Game Pass Ultimate arriva anche la conferma, da parte di Microsoft, dell'arrivo di una nuova tornata di titoli nel catalogo dei giochi fruibili gratis dagli iscritti a Xbox Game Pass su PC, Xbox One e, grazie a xCloud, sistemi mobile Android.

L'utenza abbonata a Xbox Game Pass potrà presto scaricare gratuitamente lo strategico Company of Heroes 2 su PC e ampliare l'offerta contenutistica della propria versione di Destiny 2 per Xbox One con le espansioni Shadowkeep e Forsaken, nell'attesa di poter accedere gratis a Destiny 2 Oltre la Luce a partire dal mese di novembre.

Eccovi allora la lista completa dei videogiochi in arrivo nella seconda metà di settembre su Xbox Game Pass, con l'indicazione delle piattaforme su cui saranno disponibili i singoli titoli:

17 settembre - Company of Heroes 2 - PC

- PC 22 settembre - Destiny 2: Shadowkeep e Forsaken - Xbox One e Android

- Xbox One e Android 22 settembre - Halo 3: ODST - PC e Android

- PC e Android 24 settembre - Night in the Woods - PC, Xbox One e Android

- PC, Xbox One e Android 24 settembre - Warhammer: Vermintide 2 - Xbox One e Android

Nell'ottica di un aggiornamento costante dell'offerta contenutistica di questo servizio in abbonamento, la casa di Redmond comunica che da fine settembre vedremo uscire da Xbox Game Pass questi titoli: Bad North (Xbox e PC), DiRT Rally 2.0 (Xbox e PC), Dishonored 2 (Xbox e PC), Panzer Dragoon Orta (Xbox), Westerado Double Barreled (Xbox) e Yooka-Laylee (Xbox).