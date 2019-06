Xbox Game Pass: svelati i prossimi giochi in arrivo a luglio?

Se solo pochi istanti fa vi abbiamo riferito quali saranno i giochi che lasceranno il catalogo di Xbox Game Pass a fine giugno, ecco che emergono online tre nomi che potrebbero invece entrare a far parte dell'apprezzato servizio di gaming on-demand di Microsoft a partire dal mese di luglio.

Stando ad una indagine condotta dal portale di TrueAchievements, tre giochi aderiranno ad Xbox Game Pass durante il prossimo mese, ovvero: Dying Light, Torment Tides of Numenera, e Die for Valhalla. Questi titoli andrebbero così ad affiancarsi alle recenti new entry annunciate durante l'E3 2019 di Los Angeles, tra cui troviamo Hollow Knight: Voidheart Edition, Guacamelee! 2, Shenmue I & II ed Astroneer.



Sottolineaimo, in ogni caso, che Microsoft non ha ancora annunciato nulla riguardo alla line-up di luglio per Xbox Game Pass, pertanto vi invitiamo a prendere la notizia con le pinze. Sareste soddisfatti se questi tre titoli entrassero davvero a far parte del catalogo? Vi ricordiamo che il Game Pass è arrivato anche su PC, in fase Beta al prezzo di 3,99 euro (1 euro solo per il primo mese), già ricco di una folta schiera di titoli tra cui scegliere. Con le sue recenti dichiarazioni, Phil Spencer ha lasciato intendere che il servizio potrebbe prima o poi sbarcare anche su Nintendo Switch.