Xbox Game Pass: svelati i videogiochi in uscita dal catalogo a fine agosto

Dopo aver celebrato l'arrivo di giochi come Devil May Cry 5, Kingdom Come Deliverance e Stellaris nella ludoteca di Xbox Game Pass durante la Gamescom, dalla dashboard di Xbox One e dall'app ufficiale del Game Pass emerge la lista dei titoli destinati a uscire dal catalogo digitale del servizio a fine agosto.

A partire dal primo giorno di settembre, dalla lista dei videogiochi che potranno essere fruiti "gratuitamente" dagli iscritti al sempre più famoso servizio in abbonamento di Microsoft destinato (per il momento) solo all'utenza di PC Windows 10 e Xbox One vedremo fuoriuscire un totale di nove titoli, di cui quattro per Xbox One e cinque retrocompatibili per Xbox 360.

Xbox 360

A World of Keflings

A Kingdom for Keflings

Garou Motw

Battleblock Theater

Alien Hominid HD

Xbox One

Inner Space

Manual Samuel

Hue

Skyforce Reloaded

A chi si è già abbonato al servizio, o a chi intende farlo a breve per arricchire la propria ludoteca con tantissimi titoli PC, Xbox One e X360, ricordiamo che nell'offerta del Game Pass entreranno a breve anche l'attesissimo sparatutto Gears 5 e l'ambizioso horror Blair Witch, oltre a molti altri videogiochi previsti nel corso dei prossimi mesi come il GDR sci-fi The Outer Worlds.