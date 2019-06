Xbox Game Pass: svelati i videogiochi in uscita dal catalogo a fine giugno

Dopo aver provveduto al lancio di Xbox Game Pass su PC, le alte sfere di Microsoft si preparano ad aggiornare nuovamente la ludoteca del proprio servizio in abbonamento. Prima di annunciare i nuovi giochi in arrivo a luglio, la casa di Redmond stila la lista dei titoli che usciranno dal Game Pass a fine giugno.

In base alle informazioni raccolte dai curatori del portale di TrueAchievements, da qui alla fine del mese assisteremo alla fuoriuscita di diversi videogiochi dalla ludoteca digitale di Xbox Game Pass su PC, Xbox One e Xbox One X.

Il primo titolo ad abbandonare il catalogo del Game Pass sarà Next Up Hero: il colorato dungeon crawler di Digital Continue potrà essere giocato gratuitamente dall'utenza del servizio in abbonamento di Microsoft fino a giovedì 27 giugno.

A partire da domenica 30 giugno, infine, gli iscritti al Pass non avranno più accesso a Devil May Cry Special Edition, Shadow Complex Remastered, Ultimate Marvel vs. Capcom 3 e Zombie Army Trilogy. In compenso, per un periodo di tempo limitato sarà possibile ottenere un mese di Xbox Game Pass Ultimate al prezzo simbolico di 1 euro e attingere a un catalogo incredibilmente ampio di videogiochi. Tra gli ultimi titoli inseriti nella ludoteca digitale del Game Pass, citiamo Astroneer, Guacamelee 2, Hollow Knight Voidheart Edition, Shenmue I & II, Everspace, Neon Chrome e Metal Slug X.