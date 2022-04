Xbox Game Pass: tanti giochi ad aprile, ecco la lista delle novità

Questa mattina un leak ha svelato in anticipo i nuovi giochi Xbox Game Pass di aprile, come di consueto arriva adesso la conferma di Microsoft tramite le pagine di Xbox Wire, con il post che annuncia i nuovi giochi in uscita nella prima metà del mese su Game Pass.

La lista è leggermente più ricca rispetto alla prima versione trapelata è include in aggiunta anche altri titoli come The Dungeon of Naheulbeuk The Amulet Of Chaos, Dragon Age II e Star Wars Squadrons.

Nuovi giochi Xbox Game Pass

Lost in Random (Cloud + Console + PC via EA Play) - 14 aprile

Life is Strange True Colors (Cloud + Console + PC) - 12 aprile

The Dungeon of Naheulbeuk The Amulet Of Chaos (PC) - 12 aprile

Star Wars Squadrons (Cloud) - 7 aprile

Dragon Age II (Cloud) - 7 aprile

Plants vs Zombies Garden Warfare (Cloud) - 7 aprile

MLB The Show 22 (Cloud + Console) - Disponibile ora

Chinatown Detective Agency (Cloud + Console + PC) - 7 aprile

Panzer Corps 2 (PC) - 12 aprile

Cricket 22 (Cloud + Console) - Disponibile ora

Giochi che usciranno da Game Pass

MLB The Show 21 (Cloud, Console) - 15 aprile

Rain On Your Parade (Cloud, Console, PC) - 15 aprile

The Long Dark (Cloud, Console, PC) - 15 aprile

Pathway (PC) - 15 aprile

F1 2019 (Cloud, Console, PC) - 18 aprile

Ricordatevi che potete abbonarvi a Xbox Game Pass Ultimate per un mese , la promozione è valida anche per questo mese solo per i nuovi abbonati.