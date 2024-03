Xbox Game Pass, tanti giochi gratis con i Free Play Days: c'è anche Dragon Ball FighterZ!

Marzo è un mese davvero esplosivo per Xbox Game Pass. Con alcuni giorni d'anticipo rispetto all'uscita di prodotti del calibro di Diablo 4 tra le fila dei titoli disponibili per il servizio on demand ideato da Microsoft, la divisione gaming della casa di Redmond ha deciso di dare il via ai nuovi Free Play Days, con tante avventure imperdibili.

Come segnalato dalla pagina ufficiale Xbox, sono disponibili quattro giochi sin dalla giornata di ieri giovedì 21 marzo. Le ultime settimane del mese di marzo hanno davvero molto da offrire ai videogiocatori Xbox, in attesa di scoprire ciò che è in serbo per quello che verrà rilasciato su Xbox Game Pass ad aprile 2024. Intanto, però, è il momento di un weekend all'insegna del gaming, grazie alle novità dei Free Play Days.

Tra i giochi disponibili troviamo nientepopodimeno che Dragon Ball FighterZ e Battlefield 2042, il vero piatto forte della settimana. Quindi, da quali avventure è composto l'elenco completo?

Dragon Ball FighterZ;

Battlefield 2042;

South Park the Fractured but Whole;

South Park The Stick of Truth.

Questi giochi saranno disponibili fino a domenica 24 marzo per tutti gli abbonati a Game Pass Core e Ultimate. L'offerta messa a punto dalla casa di Redmond per questo fine settimana è ricca di nomi importanti. A questo punto, vi rimandiamo alla sezione dedicata ai commenti per dirci quali titoli vi hanno interessato tra quelli presenti in elenco e quali proverete nei prossimi giorni.

