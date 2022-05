Xbox Game Pass: diversi giochi importanti usciranno dal catalogo a metà maggio

Dopo la conferma dell'addio di GTA San Andreas Definitive Edition da Xbox Game Pass, Microsoft si appresta a rimuovere diversi videogiochi importanti dal catalogo del proprio servizio in abbonamento in costante evoluzione.

La consueta anticipazione sui giochi in uscita dal Game Pass ci viene offerta direttamente dalla casa di Redmond con l'update dell'app ufficiale per sistemi iOS e Android. La sezione sui giochi "Presto non Disponibili" viene infatti aggiornata per segnalare i titoli che, purtroppo, non saranno più disponibili nel servizio da metà mese.

Detto della remaster di GTA San Andreas, tra i giochi "con i giorni contati" su Game Pass troviamo anche le Remaster HD dell'epopea ruolistica di Final Fantasy X/X-2, lo sparatutto roguelike Enter the Gungeon e il sandbox sugli sporti invernali Steep. Eccovi allora l'elenco completo dei giochi che abbandoneranno presto Xbox Game Pass:

Enter the Gungeon (PC eXbox)

The Catch: Carp & Coarse Fishing (PC e Xbox)

The Wild at Heart (PC e Xbox)

GTA San Andreas Definitive Edition (Xbox)

Final Fantasy X/X-2 HD Remaster (Xbox)

Steep (Xbox)

Il termine ultimo per poter fruire questi titoli non viene indicato dall'app di Xbox Game Pass, anche se le tempistiche adottate da Microsoft per questo genere di annunci ci porta a credere che l'addio ai giochi in questione possa verificarsi la sera di domenica 15 maggio.